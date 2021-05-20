Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года из-за выборов в Госдуму

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не планирует переносить начало учебного года из-за предстоящих выборов в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. При этом возможны локальные коррективы в расписаниях занятий, сообщила пресс-служба министерства в четверг со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Кравцов и председатель ЦИК России Элла Памфилова подписали соглашение о взаимодействии, которое позволит урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, не сказываясь при этом на полноте и качестве учебного процесса, уточнили в пресс-службе.

"Прежде всего хочу заверить всех родителей и всех педагогов в том, что учебный год, который в нашей стране традиционно начинается 1 сентября, в этом году начнется, как обычно, в День знаний. Все школы в этот день распахнут свои двери. Никаких планов переносить учебный год у нас нет", - заявил по итогам подписания Кравцов.

По его словам, соглашение позволит выстроить работу так, чтобы избирательный и образовательный процессы были полностью разведены. "Сам по себе образовательный процесс будет реализован в полном объеме. В этой связи мы совместно с Рособрнадзором доведем до регионов всю необходимую информацию и проконтролируем, чтобы образовательные программы не пострадали. Локальные коррективы расписания не повлияют на полноту знаний, получаемых школьниками", - добавил Кравцов.

В пресс-службе министерства уточнили, что на особом контроле будет находиться вопрос, касающийся соблюдения мер эпидемиологической безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором, как до, так и после проведения выборов: дезинфекция помещений, проветривание, влажная уборка и др.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.