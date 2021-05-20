Мурашко и Собянин открыли первый Московский международный онкологический форум

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый Московский международный онкологический форум в ЦВЗ "Манеж". Форум для онкологов и врачей смежных специальностей пройдет 20-21 мая, программа мероприятия включает освещение новейших достижений в онкологии, доклады зарубежных спикеров, дискуссии, мастер-классы.

"Очень рад, что наше онкологическое сообщество выступило инициатором такого серьезного форума, на котором присутствуют ведущие специалисты в области онкологии московского здравоохранения, федерального, а также мировые эксперты. Очень важное начинание, которое, наверное, создаст новую площадку для обмена опытом, знаниями и передовыми технологиями. Сегодня на этой площадке представлено все, что есть современного в области онкологии в нашем городе, возможности федеральных клиник, а также представлены образцы системной глубокой работы в этом направлении", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что сейчас весь мир находится в сложных условиях из-за пандемии. "В этих условиях, казалось бы, все остальные направления и оказание плановой помощи должны уйти на второй план. Но онкологическая помощь не может быть отсрочена ни на день, ни на месяц, ни на год, это невозможно. Каждый час для онкобольного - это час, в который необходимо интенсивно оказывать помощь, чтобы как можно на более ранних стадиях выявлять, лечить, реабилитировать", - сказал мэр.

Собянин добавил, что в условиях пандемии оказание онкопомощи оказалось непростой задачей. По его словам, московское здравоохранение совместно с федеральными клиниками создало систему оказания помощи коронавирусным больным, начиная от скорой и амбулаторной помощи, включая лабораторную и стационарную помощь, КТ и онкоцентры, временные госпитали и т. д. "Мобилизация экономических и финансовых ресурсов позволила создать, по сути дела, параллельно с действующей системой здравоохранения целую отрасль борьбы с коронавирусом, при этом дав возможность всему остальному здравоохранению работать на экстренную и плановую помощь, и в первую очередь это коснулось онкологической помощи. За прошедший год объем госпитализаций, лучевой и химиотерапии не уменьшился в Москве, а наоборот значительно увеличился. Только объем госпитализаций онкологических больных увеличился на 30%. Это означает, что мы сумели преодолеть вызов пандемии в борьбе с COVID-19, при этом дав нормальную экстренную и плановую возможность работы для всей системы здравоохранения, и ни один горожанин не может пожаловаться, что он не смог получить в этот сложный период помощи как от ковида, так и других заболеваний. И это важно, потому что в этом заключены все усилия федеральных, региональных властей и врачебного сообщества, за что я безмерно вам благодарен", - обратился мэр к собравшимся.

О форуме

"Московский международный онкологический форум - крупное событие в медицинской и общественной жизни столицы. В течение двух дней ведущие эксперты, практикующие специалисты, представители профильных медицинских организаций, органов власти и общественных организаций обсудят задачи и проблемы в области онкологии и познакомятся с передовым опытом организации онкологической помощи в Москве. Программа мероприятия включает деловую и выставочную части, охватывая все направления онкопомощи - от профилактики и ранней диагностики до самых современных методов лечения", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для участников и гостей форума организовано свыше 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции. Среди ключевых тем: цифровизация онкослужбы, новые формы организации медицинской помощи, профилактика, инновационные технологии лечения, организация онкопомощи в больших городах, малоинвазивная хирургия, тканевая инженерия, бионическая робототехника и современные подходы к подготовке профессиональных кадров.

"В качестве спикеров выступят более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ и органов власти из России и зарубежных стран. Среди них главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн, главный внештатный специалист онколог города Москвы Игорь Хатьков, президент Международной ассоциации рака желудка (IGCA), директор хирургической клиники Университета Вероны Джованни де Манзони, директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (IBCC) Хавьер Кортес. Часть выступлений спикеров состоится в онлайн-формате", - сообщили в пресс-службе.

Также в рамках форума предусмотрена обучающая программа для врачей-онкологов, включающая профилактику и раннее выявление рака, качественную диагностику и основные мировые тенденции в лечении пациентов. Пройдут семинары и мастер-классы по онкомаммологии, онкоурологии и другим направлениям с участием известных экспертов. В рамках выставки состоятся презентации оборудования, уникальных методик лечения, семинары и мастер-классы для профессионального сообщества, экспресс-консультации с экспертами.

Выставочное пространство форума наполнено стендами шести многопрофильных онкологических центров: Городской клинической онкологической больницы №1, ГКБ №40, ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ им. Д. Д. Плетнева, Московской городской онкологической больницы №62 и Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова. Специалисты и другие посетители смогут больше узнать о лучевой терапии, центрах амбулаторной онкологической помощи, канцер-регистре, патоморфологии и проекте "Персональный помощник". Также на выставке размещены экспозиции двух федеральных клиник - Национального медицинского исследовательского центра радиологии и Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина.