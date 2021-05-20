Кириенко открыл трехдневный марафон "Новое Знание"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко дал старт марафону "Новое Знание", который пройдет с 20 по 22 мая.

"Мы даем старт марафону "Новое Знание" - три дня, восемь студий по всем федеральным округам и городам нашей страны: от Дальнего Востока до Калининграда", - сказал Кириенко в четверг на открытии мероприятия.

Он отметил, что к марафону подключатся почти все старшеклассники России. "Обращаясь к нашим школьникам, я хотел бы сказать, что в этом марафоне у вас есть уникальная возможность - вы сами выбираете, кого вы хотите послушать, какой лектор вам интересен. Потому что вся программа этого трехдневного марафона сформирована по вашим интересам, по вашим предложениям", - уточнил Кириенко.

Он добавил, что с начала апреля организаторы принимали вопросы и предложения по программе и спикерам мероприятия.

Марафон "Новое Знание" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.