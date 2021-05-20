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Пандемия COVID-19

Эксперт рекомендует привиться от пневмококка пожилым людям, переболевшим COVID-19

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев уточнил, что прививку от пневмококковой инфекции можно делать по мере улучшения состояния пациента и уменьшения клинических симптомов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожилым пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, рекомендовано вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Об этом сообщил в четверг заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

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"Мы должны продолжить вакцинацию от пневмококковой инфекции даже сегодня, в период пандемии. Более того, мы настоятельно рекомендуем пациентам, перенесшим COVID-19, пройти вакцинацию вакциной от пневмококка", - сказал он на V Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии.

Авдеев уточнил, что прививку от пневмококковой инфекции можно делать по мере улучшения состояния пациента и уменьшения клинических симптомов. "В интервале от одного до трех месяцев вполне возможно проведение вакцинации от пневмококковой инфекции", - добавил он.

По словам пульмонолога, в 2020 году охват взрослого населения России вакцинацией от этой инфекции составил 3,6%. Лучше всего это направление реализуется в Дальневосточном федеральном округе, на втором месте по охвату находится Северо-Западный федеральный округ. Хуже всего кампания по вакцинации от пневмококковой инфекции проходит в Северо-Кавказском федеральном округе.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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