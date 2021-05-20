Эксперт рекомендует привиться от пневмококка пожилым людям, переболевшим COVID-19

"Мы должны продолжить вакцинацию от пневмококковой инфекции даже сегодня, в период пандемии. Более того, мы настоятельно рекомендуем пациентам, перенесшим COVID-19, пройти вакцинацию вакциной от пневмококка", - сказал он на V Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии.

Авдеев уточнил, что прививку от пневмококковой инфекции можно делать по мере улучшения состояния пациента и уменьшения клинических симптомов. "В интервале от одного до трех месяцев вполне возможно проведение вакцинации от пневмококковой инфекции", - добавил он.

По словам пульмонолога, в 2020 году охват взрослого населения России вакцинацией от этой инфекции составил 3,6%. Лучше всего это направление реализуется в Дальневосточном федеральном округе, на втором месте по охвату находится Северо-Западный федеральный округ. Хуже всего кампания по вакцинации от пневмококковой инфекции проходит в Северо-Кавказском федеральном округе.