В Австралии зарегистрировали шесть новых случаев тромбоза, вызванных вакциной AstraZeneca

СИДНЕЙ, 20 мая. /ТАСС/. Австралийский регулятор подтвердил связь шести новых случаев развития тромбоза глубоких вен с применением вакцины от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca. Об этом сообщается в отчете австралийского управления терапевтических товаров (TGA), опубликованном в четверг.

"Еще шесть случаев образования тромбов, квалифицированных как тромбоз с синдромом тромбоцитопении (ТТС), вероятно, связаны с применением вакцины AstraZeneca. На данный момент, диагноз ТТС подтвержден у четверых пациентов из шести, еще двое ожидают результатов [обследования]", - указал в своем отчете регулятор.

Общее число подтвержденных случаев развития тромбоза, возникших после применения вакцины Vaxzevria, в Австралии составляет 24. Средний возраст пациентов с ТТС, вызванным препаратом, 66 лет. Наиболее распространенными типами заболевания являются тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз воротной вены. В двух случая у пациентов развился тромбоз венозных синусов головного мозга.

К настоящему моменту 21 пациент с тромбозом, вызванным прививкой, выздоровел. Еще двое находятся в больнице и их состояние стабильно. Один заболевший скончался.

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Австралийский регулятор подтвердил безопасность препарата, однако рекомендовал применять его только для иммунизации лиц старше 60 лет.