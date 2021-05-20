Рособрнадзор не планирует переносить сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Опыт проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году в условиях пандемии позволяет гарантировать, что в этом году экзамены пройдут в штатном режиме, изменения сроков не будет, заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

"У нас опыт проведения экзамена есть в таких (пандемических - прим. ТАСС) условиях. И этот опыт нам позволяет уверенно говорить, что в июне месяце экзамен пройдет у нас в штатном режиме. И особенности расписания этого года вы знаете: даже если у нас возникнут случаи, что кто-то заболеет, то в июле у нас есть одна неделя, когда ребята смогут сдать свои экзамен. <...> Я думаю, изменения сроков не будет", - сказал он.

Музаев добавил, что в прошлом году из 700 тыс. выпускников, сдающих экзамен, заболело около 400 человек, и в результате организации расписания сдачи итоговых экзаменов, в Рособрнадзор не поступило ни одной жалобы: все желающие смогли сдать экзамен.

ОГЭ для девятиклассников пройдет с 24 мая по 2 июля. 24 и 25 мая у девятиклассников состоятся ОГЭ по русскому языку, 27 и 28 мая - по математике. Резервные дни для сдачи назначены на 8, 16, 30 июня и 2 июля. Дополнительный период запланирован на 3-15 сентября.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 17 июля. Основной период проведения ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ - по русскому языку - будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня.