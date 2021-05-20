Кравцов поддержал предложение Москальковой создать юридические библиотеки в СИЗО

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека в четверг поддержал инициативу федерального омбудсмена Татьяны Москальковой о создании юридических библиотек в СИЗО.

"Хотелось бы с вами провести ряд просветительских проектов, и вместе с ФСИН в просветительской деятельности, в том числе связанных с формированием юридических библиотек... Ко мне приходит очень много обращений. Элементарно, нет кодексов, нет комментируемых кодексов, нет юридической литературы. Для них это в СИЗО просто жизненно необходимо", - сказала Москалькова.

"Со своей стороны абсолютно поддерживаю [предложения] по поводу библиотек, помощи и просветительской деятельности. Давайте проработаем", - ответил Кравцов.