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Кравцов поддержал предложение Москальковой создать юридические библиотеки в СИЗО

Омбудсмен ранее обратила внимание на то, что в СИЗО нет юридической литературы

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека в четверг поддержал инициативу федерального омбудсмена Татьяны Москальковой о создании юридических библиотек в СИЗО.

"Хотелось бы с вами провести ряд просветительских проектов, и вместе с ФСИН в просветительской деятельности, в том числе связанных с формированием юридических библиотек... Ко мне приходит очень много обращений. Элементарно, нет кодексов, нет комментируемых кодексов, нет юридической литературы. Для них это в СИЗО просто жизненно необходимо", - сказала Москалькова.

"Со своей стороны абсолютно поддерживаю [предложения] по поводу библиотек, помощи и просветительской деятельности. Давайте проработаем", - ответил Кравцов.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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