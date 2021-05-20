Фурсенко считает, что COVID-19 станет не самой опасной инфекцией для человечества

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Новые инфекции, чья опасность для здоровья людей будет выше, чем у COVID-19, продолжат появляться на планете и в последующие годы, такое мнение в четверг на просветительском марафоне "Новое Знание" в Москве высказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Я вам могу сказать, что это точно не последняя инфекция и не самая страшная. Это тоже очень большой вызов, серьезная сфера применения наших сил, знаний, умений. Причем требуются абсолютно новые подходы", - сказал Фурсенко, отвечая на вопрос, какие научные направления будут развиваться в мире в ближайшие годы.

Он напомнил о том, что опасность возникновения новых и возвращения уже известных инфекций стала одним из вызовов, сформулированных в стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом страны в 2016 году.

"[Тогда] был большой спор с нашими коллегами-медиками по поводу того, что сегодня это не актуально. <…> Они говорили, что совсем другие болезни на первый план выходят: онкология, болезни сердца, сосудов. А инфекции, они говорили, - это было давно, в прошлом веке. Смотрите, это было в 2016 году, а сегодня мы столкнулись с реальной бедой для всего мира", - добавил он.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание".

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "за" и "против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.