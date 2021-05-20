Комитет Госдумы поддержал введение ответственности за поддельную маркировку

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал законопроекты, направленные на введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил маркировки товаров, включая использование поддельных средств маркировки.

Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором, основном чтении законопроект об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации. В Кодексе РФ об административных правонарушениях предлагается прописать, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией.

Члены комитета при этом рекомендовали включить в законопроект ряд поправок, уточнив, что законопроект в случае принятия должен вступить в силу с 1 декабря 2021 года.

Комитет также поддержал к первому чтению правительственный законопроект о распространении уголовной ответственности, предусмотренной за производство и сбыт товара без необходимой маркировки, на применение заведомо поддельных средств идентификации. Статью 171.1 Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить положением, согласно которому использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров будет наказываться штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. рублей. Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. рублей. Срок заключения также составит до трех лет.