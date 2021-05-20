Мурашко призвал нарастить объемы диспансеризации

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объемы диспансеризации населения, которая была приостановлена в России в период пандемии новой коронавирусной инфекции, должны быть увеличены уже в текущем году, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Диспансеризация, которую мы, к сожалению, приостановили в прошлом году, однозначно должна быть компенсирована возрастанием объемов в этом текущем, 2021 году, для того, чтобы ранняя выявляемость, проактивная, позволила нам [предоставить] более эффективное лечение. И вся страна в этот процесс сегодня уже включилась", - сказал он на Московском онкологическом форуме.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп, а также предусмотреть расширение программ за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, для увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.