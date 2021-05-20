На Кубани прививку от коронавируса сделали более 500 тыс. человек

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Более полумиллиона человек вакцинированы от коронавируса в Краснодарском крае. План вакцинации выполнен почти на 20%, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"План вакцинации для формирования коллективного иммунитета в регионе выполнили почти на 20%. Прививку уже сделали 505 827 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для формирования коллективного иммунитета в крае нужно привить не менее 60% взрослого населения - это 2,7 млн жителей. Также в пресс-службе отметили, что во всех муниципалитетах региона продолжают работу 239 пунктов вакцинации, из которых 56 - выездные. Прививки делают бесплатно при отсутствии противопоказаний.

"Мы постарались создать для жителей края максимально комфортные условия, проводим вакцинацию как в поликлиниках крупных городов, специально оборудованных местах в торговых центрах, так и фельдшерско-акушерских пунктах небольших поселений. Заболеваемость идет на спад, но это не повод самоуспокоиться. Кроме того, сейчас край входит в высокий курортный сезон, и нам важно прививать как можно больше жителей, задействованных в туристической сфере. Это позволит обезопасить жителей края и отдыхающих со всей страны", - цитирует пресс-служба губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 47 294 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения - 832,1. 42 176 пациентов выписаны с выздоровлением. 2 887 человек с COVID-19 умерли.