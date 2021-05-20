Комитет Думы поддержал к I чтению ужесточение ответственности за переделку и сбыт оружия

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Разработчиками инициативы выступила группа депутатов, включая главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева. Парламентарии предложили ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему будет наказываться, в частности, лишением свободны на срок от трех до пяти лет. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года.

Авторы также предлагают уточнить, что такие деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо с использованием служебного положения или интернета, будут караться, в частности, лишением свободы на срок от шести до десяти лет (сейчас от двух до шести лет) со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если речь идет об организованной группе, то срок лишения свободы может составить от восьми до 12 лет (сейчас от пяти до восьми лет), а штраф - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

За незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов предлагается лишать свободы на срок от четырех до шести лет (сейчас от трех до пяти лет). Соответствующие поправки вносятся в статью 223 УК РФ. Размер штрафа при этом сохраняется на текущем уровне - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, наказание составит от шести до восьми лет лишения свободы (сейчас от трех до семи лет) со штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если преступление совершено организованной группой, то оно будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до десяти лет (сейчас от пяти до восьми лет). Штраф в таком случае предлагается увеличить - его максимальный размер составит 500 тыс. рублей (сейчас 400 тыс. рублей).