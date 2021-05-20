Мурашко призвал журналистов "максимально пропагандировать" вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал врачей и представителей средств массовой информации "максимально участвовать" в пропаганде вакцинации против нового коронавируса среди граждан.

"Очень жду, когда мы победим COVID-19, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора, уважаемые журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации, это нужно сделать", - сказал он на Московском онкологическом форуме.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 двумя компонентами препарата. При этом первую прививку сделали 14 млн человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 965 676 случаев заражения, выздоровели 4 581 787 человек, умерли 116 965.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.