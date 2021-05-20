Написавший заявление о признании Meduza иноагентом правозащитник не состоит в ОНК Москвы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов, по заявлению которого интернет-издание Meduza, зарегистрированное в Латвии, было признано НКО-иноагентом, в настоящее время не состоит в ОНК. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

"Ионов был членом ОНК предыдущего созыва. В нынешний состав комиссии он не входит", - сказал Зуев.

Ранее сообщалось, что Александр Ионов написал в Роскомнадзор заявление, на основании которого Meduza была признана иноагентом.

Замоскворецкий суд Москвы 4 июня рассмотрит иск интернет-издания с требованием отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.