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Написавший заявление о признании Meduza иноагентом правозащитник не состоит в ОНК Москвы

Александр Ионов, как сообщалось ранее, написал в Роскомнадзор заявление, на основании которого Meduza была признана иноагентом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов, по заявлению которого интернет-издание Meduza, зарегистрированное в Латвии, было признано НКО-иноагентом, в настоящее время не состоит в ОНК. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

"Ионов был членом ОНК предыдущего созыва. В нынешний состав комиссии он не входит", - сказал Зуев.

Ранее сообщалось, что Александр Ионов написал в Роскомнадзор заявление, на основании которого Meduza была признана иноагентом.

Замоскворецкий суд Москвы 4 июня рассмотрит иск интернет-издания с требованием отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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