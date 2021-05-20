В Рособрнадзоре считают излишним введение ЕГЭ по физкультуре и технологии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Введение ЕГЭ по физкультуре и технологии было бы излишним шагом, потому что формат экзамена не сможет соответствовать требованиям технических и спортивных вузов. Об этом в четверг заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

"Для военных вузов нужна одна спортивная подготовка, для вузов физкультуры и спорта - другая. Для ряда специальностей, где нужна эта подготовка, она должна быть третьего формата. И попытка ввести единый государственный экзамен создаст множество проблем для выпускников, кто поступает в эти заведения. <...> поэтому здесь мы не планируем ничего, не предлагают и эксперты сдавать этот экзамен в формате ЕГЭ ", - сказал он.

Музаев пояснил, что спортивные вузы, как и творческие, не должны ограничивать рамками одного формата уровень подготовки выпускников для поступления.

"Что касается технологии, содержание предмета, который есть сейчас в школах, не соотносится с тем, чему учат в технических вузах. Если мы будем смотреть школьные стандарты и сравнивать их со стандартами вузов, то увидим кардинально разные вещи, поэтому здесь тоже ничего не планируется", - заключил он.