Коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже 1 второй день подряд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался ниже единицы и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и днем ранее, индикатор превышает 1 в шести из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Самарской области он снизился до 1,16, в Московской и Воронежской областях составил 1,08, в Нижегородской области - 1,07, в Санкт-Петербурге - 1,04, в Свердловской области - 1,03.

В Иркутской области показатель равен 0,99, в Ростовской - 0,98, в Красноярском крае - 0,97. В Москве он немного вырос - с 0,88 до 0,92.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.