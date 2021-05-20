Крупнейший в России дендрарий представит под Липецком коллекцию сирени всех цветов радуги

ТАСС, 20 мая. Сотрудники опытно-селекционной станции крупнейшего в России Мещерского дендрария, расположенного на площади около 550 га в Липецкой области, представят коллекцию сирени из более чем 50 сортов всех цветов радуги на фестивале под Липецком. Есть экземпляры сирени с гроздьями соцветий более 30 см в длину и 15 см в диаметре, рассказала ТАСС в четверг агроном дендрария Ирина Ефремова.

"У нас сирень всех цветов радуги: сирень "Индия" фиолетовая, "Сенсация" темно-вишневая, "Мечта" нежно-голубая с огромными кистями до 30 см в длину и 15 см в диаметре, красного оттенка сорт "Красная Москва", кремовая "Белая ночь", "Олимпиада Колесникова" зацветает бело-розовая и плавно переходит в белый цвет, а сорт "Русская песня" - с розовыми узкими маленькими кистями", - сказала она.

По словам Ефремовой, также на фестивале покажут сорта сирени, выведенные на опытно-селекционной станции под Липецком в честь писателя Михаила Шолохова, партизанки Зои Космодемьянской, летчицы Полины Осипенко, космонавта Леонова, маршала Александра Василевского, селекционеров Ивана Мичурина и Андрея Громова, политика Джевархалала Неру, художника Петра Кончаловского, певца Поля Робсона и других.

Ефремова уточнила, что уникальная коллекция сирени дендрария из более 50 экземпляров российских, а также французских и китайских сортов будет представлена на фестивале "Сиреневый рай", который пройдет 22 мая в дендрарии в деревне Бурсуково Становлянского района Липецкой области.

Мещерский дендрарий в Липецкой области является крупнейшим в России, это особая природоохранная организация с уникальным собранием интродукцированной (не коренной для этих земель) флоры из северных районов Европы, Азии и Северной Америки, всего около 2 тыс. пород деревьев и кустарников, в том числе более 70 внесенных в Красную Книгу. Он занимает площадь почти 550 га, был создан на базе бывшего поместья профессора-дендролога, заместителя советского ученого-генетика Николая Вавилова по научной работе Дмитрия Арцыбашева. В местном селе Мещерка с XVII века располагалось родовое дворянского имении Арцыбашевых. В начале XX века Арцыбашев заложил в имении парк и дендрарий, которые после революции получили развитие.