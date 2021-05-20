Электроснабжение восстановили во всех районах Костромской области

КОСТРОМА, 20 мая. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено после урагана во всех районах Костромской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отключение электроснабжения в регионе произошло из-за сильного ветра и грозы 15, 16 и 19 мая. По данным Минэнерго РФ, максимально без электроснабжения оставались 40 тыс. человек, отключения были зафиксированы в 11 районах региона.

"Электроснабжение во всех районах области полностью восстановлено", - сказала собеседница агентства.

Вечером в среду в четырех районах - Буйском, Галичском, Сусанинском и Судиславском - прошла новая волна грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с. Ураган стал причиной падения деревьев и отключения электроснабжения, пострадавших нет. По данным МЧС, последствия непогоды были оперативно устранены.