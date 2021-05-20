Штрафы за нарушения ПДД предложили взыскивать упрощенно

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Штрафы за правонарушения водителей, зафиксированные камерами видеонаблюдения, предлагается списывать со счетов в упрощенном порядке без участия судебного пристава. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук на дискуссионной сессии "Цифровое исполнительное производство" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Он напомнил, что взыскание штрафов в области дорожного движения составляет значительную часть среди производств, которые исполняют судебные приставы. В настоящее время, отметил он, пристав производит взыскание, направляя запросы в банки.

"Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории документов, - отметил Забарчук. - В частности, предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи". По его словам, взыскивать штраф предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, находящихся на счетах должника.

"Мы полагаем, что до конца этого года основная законодательная база (по цифровизации работы приставов - прим. ТАСС) должна быть сформирована для того, чтобы со следующего года судебные приставы работали в режиме цифрового исполнительного производства", - заметил он.

Ранее в ФССП сообщали, что списание штрафов с водителей в упрощенном порядке предлагается передать от судебных приставов в регионах в центральный аппарат службы, автоматизировав процесс списания штрафа. Также в ведомстве уточнили, что упрощенный механизм списания штрафа со счетов попавших в поле камер видеонаблюдения нарушителей не отменяет предварительного уведомления должника о взыскании с него штрафа.