В центре Барселоны таксисты устроили акцию протеста

МАДРИД, 20 мая. /ТАСС/. Несколько сотен водителей такси устроили в четверг акцию протеста в Барселоне, начав медленное движение автоколонной в центре города. Об этом сообщила в Twitter местная профессиональная ассоциация.

Акция привела к затруднению движения по некоторым дорогам. Работники сектора выступают за более тщательный контроль работы онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок. Кроме того, таксисты также требуют создать специальное общедоступное приложение для оказания своих услуг.

Ранее испанские таксисты уже неоднократно устраивали акции протеста против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок. Они обвиняли такие компании, как Uber, в недобросовестной конкуренции.