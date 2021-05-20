Манижа выступит на VK Fest

"ВКонтакте" объявила имена еще более 50 блогеров и артистов, которые примут участие в фестивале VK Fest. Среди них — участница "Евровидения" от России Манижа, говорится в четверг в сообщении компании.

Также для зрителей VK Fest выступят Jah Khalib, Дина Саева, Даня Милохин, GONE.Fludd, HammAli & Navai, GAVRILINA, Катя Клэп, Саша Спилберг и другие. Ведущим станет рэпер ST.

"Сегодня количество подписчиков у блогеров сопоставимо с аудиторией ведущих СМИ нашей страны, а иногда и превышает ее. Теперь именно блогеры — новые медиа: у них учатся, им доверяют, с них берут пример миллионы. Поэтому они и стали важными участниками главного городского open-air фестиваля страны, и в этом году их зона на фестивале значительно расширится", — сообщил директор по развитию музыкальных проектов Константин Сидорков.

Участники фестиваля выступят на трех площадках - Синей (MARUV, Елена Темникова, Клава Кока), Белой (IROH, May Wave$, ДЕТИ RAVE) и Зеленой (LOVANDA, polnalyubvi, SHENA?) сценах.

Также гостей фестиваля ждет новинка — музыкальный блок "Клипы Megamix". Блогеры исполнят треки, которые стали популярны благодаря коротким вертикальным видео в соцсетях. Со сцены споют Даня Милохин и Николай Басков, DAVA, GAVRILINA, Джарахов, Егор Шип, KARNA.VAL, KARA KROSS, ERSHOV, MIA BOYKO и T-killah, Rakhim и другие.

Фестиваль пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.