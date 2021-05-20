В школах Москвы провели открытые уроки "Атланты в школе"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Открытые уроки "Атланты в школе", в рамках которых руководители крупнейших российских компаний и индустрий рассказали о сфере предпринимательства, прошли в четверг в столичных школах. Такие мероприятия прошли и для 10-классников школы № 1409, передает корреспондент ТАСС.

Специалисты крупнейших российских компаний и индустрий рассказали подросткам, какими навыками и деловыми качествами важно обладать современному предпринимателю, с чего необходимо начинать свой бизнес и какой вклад вносят предприниматели в развитие страны. Проект реализуется столичным департаментом образования и науки, бизнес-клубом "Атланты" и группой компаний "Просвещение".

"Открытые уроки в школах Москвы одновременно провели более 100 ведущих российских предпринимателей. Каждый из них - эксперт в своей области, руководитель крупного или среднего бизнеса. Они рассказали ребятам о предпринимательском мышлении, о том, как принимать решения, нести ответственность и реализовывать свои мечты, поделились собственным опытом и ответили на вопросы учеников", - рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В школе № 1409 встретились руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков, идеолог и основатель бизнес-клуба "Атланты" Михаил Воронин, президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников, а также социальный предприниматель, инвестор, старший партнер бизнес-клуба "Атланты" Рубен Варданян.

"Сегодня у московских школьников много возможностей, чтобы реализовать себя в родном городе и стране, выбрать профессию и стать востребованными специалистами. Предпринимательство - это, в первую очередь, не деньги и прибыль, а польза и ответственность. Запуск занятий с участием представителей бизнес-клуба "Атланты" - это еще одна возможность получить дополнительные знания, которые пригодятся при поступлении в вуз, помогут стать профессионалом и превратить дело всей жизни в свое дело", - рассказал журналистам глава департамента образования и науки.

Он напомнил, что в 10 школах Москвы открыты предпринимательские классы - одно из направлений академических классов, которое реализуется совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова. Ребят в них учат навыкам разработки и реализации предпринимательских идей, важных для города и страны.