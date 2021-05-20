Макрон заявил, что масочный режим сохранится во Франции как минимум до конца июня

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Франции не планируют отменять введенное из-за пандемии обязательное ношение защитных масок в стране до конца июня. Об этом в четверг заявил президент Эмманюэль Макрон в ходе своей поездки в город Блуа в центральной части республики.

"По крайней мере до конца июня необходимо носить маски, а потом мы посмотрим", - отметил он в ходе общения с жителями, трансляцию которого вел телеканал BFMTV. "Мы должны соблюдать осторожность, потому что вирус все еще распространяется, - продолжил президент. - Многие жители все еще не вакцинированы".

По мнению Макрона, отказ от масок в настоящее время грозит возобновлением роста числа заражений коронавирусом и увеличением нагрузки на больницы.

В среду во Франции начался новый этап отмены карантинных ограничений, введенных в конце октября 2020 года. В стране при условии ограниченного приема посетителей открылись магазины, террасы кафе и ресторанов, кинотеатры, музеи. Кроме того, согласно распоряжению французских властей, комендантский час сокращен, теперь он начинается в 21:00 (вместо 19:00).

С начала эпидемии в стране выявлено более 5,9 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли свыше 108 тыс. человек.