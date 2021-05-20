Врио губернатора Ульяновской области привился от коронавируса

ТАСС, 20 мая. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сделал первую прививку от СOVID-19 вакциной "Спутник V", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Алексей Русских привился от СOVID-19 вакциной "Спутник V". 20 мая [он] посетил пункт вакцинации, расположенный в городской поликлинике №1 имени С.М. Кирова, и сделал прививку от коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на одном из аппаратных совещаний в правительстве Русских сообщил, что переболел коронавирусом в сентябре и планирует вакцинироваться в ближайшее время.