Невыездные россияне смогут узнать о снятии запрета на выезд за рубеж через портал госуслуг

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов прорабатывает вопрос об уведомлении россиян о снятии с них ограничений в выезде за рубеж через личный кабинет на портале госуслуг. Об этом в четверг сообщила первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова на Петербургском международном юридическом форуме.

"Цифровые сервисы набирают обороты. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе их востребованность будет увеличиваться. <...> Планируется в личном кабинете реализация функций по отслеживанию стадии снятия ограничений на право выезда за пределы РФ, а также внедрение функционала по идентификации представителей сторон при подаче ходатайств и обращений", - сказала Помигалова.

Она также сообщила, что ФССП удалось создать набор цифровых сервисов для граждан и бизнеса - сервисы информирования, взаимодействия и уведомления сторонам исполнительного производства. Более 80% поступающих запросов исполняется менее чем за 3 секунды. "Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. В ответе на запрос будет информация, какая задолженность существует и какие действия надо предпринять", - сообщила она.

Сервис ФССП стал самым скоростным на портале госуслуг и одним из самых популярных, на него поступает около 30 тыс. запросов в сутки, а общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 2 млн.