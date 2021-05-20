Более 1 млн россиян примут участие в акции "Сад памяти в школе"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 1 млн человек планируют в рамках празднования "Последнего звонка" принять участие в акции "Сад памяти в школе". Об этом сообщила в четверг журналистам председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"В этом году мы приурочили акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Идея - посадить на последних звонках 25 мая деревья в память о тех, кто уходил на передовую со школьной скамьи, о тех выпускниках. В регионах уже поддержали эту инициативу, более 1 млн человек - выпускники, школьники и их родители - планируют принять участие в акции", - сказала Амельченкова.

По ее словам, в рамках акции планируется посадить более 3 млн деревьев. "Уже 75 регионов подтвердили свое участие. Высадки уже начались, так как в регионах разные даты последних звонков", - уточнила Амельченкова.

Такой формат международной акции "Сад памяти" был инициирован 11-летним школьником из Башкирии Матвеем Анискиным и поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.