У Кремля пока нет позиции по инициативе главы ФСИН использовать труд заключенных

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Кремль пока не имеет позиции по инициативе директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова об использовании труда заключенных на объектах, где работают мигранты.

"Здесь никакой позиции я не могу озвучить, это такая новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какой-то позиции по этому вопросу нет", - повторил представитель Кремля.

Ранее Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и трудятся мигранты. По его данным, сейчас примерно 188 тыс. человек, содержащихся в исправительных учреждениях, имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ. Глава ФСИН заверил, что служба готова организовать исправительные центры, и "это будет не ГУЛАГ", а новые достойные условия труда.