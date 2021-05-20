{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани создадут единый казачий ЧОП для обеспечения охраны 100% школ региона

Учредителем предприятия станет Кубанское казачье войско

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края создадут в регионе единую казачью частную организацию, учредителем которой станет Кубанское казачье войско, за счет которой доля школ, где охрана обеспечивается силами казаков, будет доведена до 100%. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил в четверг на подведении итогов учебно-методических сборов российского казачьего общества.

"Мы жестко повыгоняли все ЧОП, которые охраняли школы и детские сады. Сейчас переформатируем, будет единое казачье частное охранное предприятие, учредителем которого будет Кубанское казачье войско. Из 1,2 тыс. школ, уже 90% охраняется казачьими подразделениями, а будет 100%", - сказал Кондратьев.

Помощник президента РФ Анатолий Серышев отметил, что практики охраны общественного порядка, несения службы, воспитания подрастающего поколения, применяемые Кубанским казачьим войском, эффективно зарекомендовали себя, и их необходимо внедрять в других реестровых казачьих войсках России. Он отметил важность повышения присутствия атаманов в структурах госвласти.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что между реестровыми казачьими войсками в ходе проведения учебно-методических сборов достигнуто единое понимание организации государственной службы, охраны общественного порядка, участия в ликвидация последствий ЧС, охраны границ РФ, подготовки и проведения военно-полевых сборов, патриотического воспитания подрастающего поколения. Первые учебно-методические сборы Всероссийское казачье общество провело в Краснодарском крае с 18 по 20 мая, в них приняли участие атаманы всех 12 реестровых казачьих войск РФ, профильные вице-губернаторы субъектов страны, где присутствует казачество, молодежные казачьи организации России.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайСерышев, Анатолий Анатольевич
ЕГЭ по математике останется обязательным
Рособрнадзор также не планирует вводить устную часть ЕГЭ по русскому языку
Читать полностью