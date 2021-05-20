На Кубани создадут единый казачий ЧОП для обеспечения охраны 100% школ региона

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края создадут в регионе единую казачью частную организацию, учредителем которой станет Кубанское казачье войско, за счет которой доля школ, где охрана обеспечивается силами казаков, будет доведена до 100%. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил в четверг на подведении итогов учебно-методических сборов российского казачьего общества.

"Мы жестко повыгоняли все ЧОП, которые охраняли школы и детские сады. Сейчас переформатируем, будет единое казачье частное охранное предприятие, учредителем которого будет Кубанское казачье войско. Из 1,2 тыс. школ, уже 90% охраняется казачьими подразделениями, а будет 100%", - сказал Кондратьев.

Помощник президента РФ Анатолий Серышев отметил, что практики охраны общественного порядка, несения службы, воспитания подрастающего поколения, применяемые Кубанским казачьим войском, эффективно зарекомендовали себя, и их необходимо внедрять в других реестровых казачьих войсках России. Он отметил важность повышения присутствия атаманов в структурах госвласти.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что между реестровыми казачьими войсками в ходе проведения учебно-методических сборов достигнуто единое понимание организации государственной службы, охраны общественного порядка, участия в ликвидация последствий ЧС, охраны границ РФ, подготовки и проведения военно-полевых сборов, патриотического воспитания подрастающего поколения. Первые учебно-методические сборы Всероссийское казачье общество провело в Краснодарском крае с 18 по 20 мая, в них приняли участие атаманы всех 12 реестровых казачьих войск РФ, профильные вице-губернаторы субъектов страны, где присутствует казачество, молодежные казачьи организации России.