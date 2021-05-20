Путин не планирует 21 мая участвовать в Глобальном саммите по здравоохранению

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует 21 мая принимать участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, президент Путин участвовать не будет, не планируется его участие", - сказал Песков.

По его словам, Россия будет представлена на уровне министра здравоохранения. "Если я не ошибаюсь, то на уровне министра здравоохранения будет участие, но лучше перепроверить в правительстве", - добавил представитель Кремля.

Он напомнил, что "у президента завтра будет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета".

Саммит организуется Европейской комиссией и Италией как председателем G20. Ожидается, что в нем примут участие страны "двадцатки", а также представители ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Международного валютного фонда и других международных организаций.