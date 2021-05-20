Более 800 тыс. школьников РФ приняли участие в олимпиаде по предпринимательству

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 800 тыс. учащихся 1-9-х классов из всех регионов России приняли участие в пробном и основном турах онлайн-олимпиады "Юный предприниматель и финансовая грамотность", проведенной с 13 апреля по 17 мая 2021 года на онлайн-платформе "Учи.ру". Об этом в четверг сообщила пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Организаторы олимпиады поставили перед собой цель познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности, правильного поведения для защиты от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке, повысить их интерес к изучению этих тем. Школьники решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, а также тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов", - говорится в сообщении.

Наиболее легкими для школьников оказались задания, связанные с темами семейного бюджета и поведения при столкновении с мошенничеством, их решили более 90% участников. Самыми сложными стали вопросы по формированию наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога - с ними справились 10-20% школьников. Также у 70% участников затруднения вызвали задания по повторному использованию отслуживших вещей.

"Онлайн-олимпиады на "Учи.ру" это не только соревнования, это инструмент обучения и повышения мотивации детей к изучению дисциплин, а также возможность сделать срез знаний. Ориентируясь на итоги олимпиады, родители могут обратить внимание на то, какие темы для их ребенка понятны, а какие вызывают сложности, и поделиться своим опытом и своими идеями, например, как с выгодой использовать старые или уже ненужные вещи", - отметила руководитель департамента разработки олимпиад "Учи.ру" Гаянэ Симонян.

Олимпиада была реализована при поддержке Банка России, Ассоциации развития финансовой грамотности при содействии национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и Минэкономразвития России.