Могильник позднескифской культуры I-IV веков обнаружили в окрестностях Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Археологи, проводящие раскопки на месте будущего строительства главной крымской магистрали "Таврида", обнаружили в окрестностях Севастополя могильник позднескифской культуры I-IV веков нашей эры. Предположительно, в нем могли быть захоронены несколько поколений знати, сообщил ТАСС замначальника Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН, доктор исторических наук Олег Шаров.

"На участке, по которому пройдет восьмой этап трассы "Таврида", обнаружены четыре археологических памятника. Наибольший интерес представляет могильник Киль-Дере-1. Всего обнаружено 418 погребений различного типа", - рассказал он.

Собеседник пояснил, что погребения датируются I-IV веками нашей эры. Умерших хоронили в грунтовых ямах, с камерами-подбоями, в очень глубоких и больших могилах, в каменных ящиках, есть даже несколько примеров сожжения. Это говорит о том, что люди, хоронившие здесь своих предков, перенимали традиции разных культур - от тавров, живших в Крыму до прихода греков, до появившихся в позднее время готов. Археологи считают, что памятник относится к так называемой позднескифской культуре, как и обнаруженный несколько лет назад могильник около села Фронтовое, ставший для научного мира сенсацией.

На Киль-Дере разграблены почти все погребения, уцелели только 30 могил. Однако он для ученых не менее ценен. ИА РАН обследовал не только земли, попадающие под строительство, но и остальную часть могильника, для этого учреждение изыскало собственное финансирование.

"Могильник уникален: все другие ранее обнаруженные комплексы находились в долинах. Здесь абсолютно необычное местоположение для могильника. Плюс найдены 63 стелы и надгробия - не наберется такого количества на всех остальных позднескифских могильниках вместе взятых. Надгробие - это статус, это показывает, что здесь хоронили элиту, а во-вторых - что культура связана с Херсонесом Таврическим, так как это традиция изначально античная. Объект выделяется среди прочих очень сильно", - подчеркнул собеседник.

Неизвестная культура

Археологи отмечают, что работа в экспедиции - не более 40% от того, в чем заключается изучение памятника. Материалы, собранные на том или ином объекте, продолжают изучать в лабораторных условиях: антропологи - останки людей, палеоботаники и зоологи - остатки семян или кости животных, проводятся исследования, например, для датировки тех или иных предметов, продолжается работа с литературой и подготовка научных публикаций.

Киль-Дере, как и другие позднескифские могильники, ставит перед археологами множество вопросов. Главный из них - кем были те люди, что захоронены здесь полторы тысячи лет назад.

"Мы называем "позднескифская археологическая культура", но это не значит, что там были некие "поздние скифы". Здесь жили разные народы в тот период: сарматы, тавры, скифы, возможно даже готы, которые прибыли в середине III в., все возможно, мы сейчас в процессе изучения. У нас несколько погребальных традиций, которые принадлежат разным народам. Изучать нужно долго и упорно: антропологию, керамику, привозные материалы - откуда амфоры, откуда краснолаковая посуда", - отметил Шаров.

Также рядом с могильниками не обнаружено следов поселения или городища. "Есть гипотеза, которая пока кажется нам вполне состоятельной. Она заключается в том, что это специальные места захоронений, куда покойников специально привозили - например, для каждого рода свой. Если говорить про Киль-Дере, то мы видим здесь явную градацию: самые богатые, значимые захоронения с каменными надгробиями находились около вершины", - отметил собеседник.

Кроме того, ученые уже прослеживают типичные черты обряда захоронения на Киль-Дере и других позднескифских могильниках. Около погребенных найдены остатки пищи в глиняной посуде, а также ритуальные ножи - сейчас это проржавевшие небольшие куски металла. В некоторых могилах найдены и личные вещи: перстни с каменными вставками, браслеты или, например, меч и конная узда. Большая часть могил, найденных на Киль-Дере, - индивидуальные захоронения, но встречаются и парные. Кроме того, есть несколько погребений, слишком маленьких для взрослого человека - вероятно, здесь были похоронены дети.

Грабители и война

Захоронения на Киль-Дере прекратились не позднее середины IV века - здесь нет склепов, характерных для этого периода и свойственных гуннам, которые появились в Крыму в эпоху Великого переселения народов. И за полторы тысячи лет погребения были неоднократно повреждены. В первую очередь это сделано черными археологами, многое разграблено совсем недавно.

В 1941-1942 годах, во время обороны Севастополя, здесь проходил оборонительный рубеж. Прямо поверх погребений проложены окопы (они прорублены в скальной породе), выбиты снарядами воронки. Прежде чем приступить к обследованию нескольких могил, археологам пришлось совместно с поисковым отрядом "Долг" поднимать останки погибших бойцов.

Шаров отметил, что строительство "Тавриды" оказалось спасением для памятников, которые исследовались перед проведением работ. "Таких масштабных раскопок, как при строительстве "Тавриды", не было никогда. Огромный могильник "Фронтовое" раскопан за полгода. В районе Симферополя подобные объекты копают по 10-15 лет, и все еще не завершили, при этом месяц работает экспедиция - 11 месяцев он стоит не охраняемый, его грабят", - пояснил собеседник.