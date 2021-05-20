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Палестино-израильский конфликт
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Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа

Президент поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", - говорится в распоряжении.

Президент поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПалестино-израильский конфликт
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