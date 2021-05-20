Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Массовая вакцинация от COVID-19 должна продолжаться до достижения коллективного иммунитета, эта прививка должна войти в национальный календарь прививок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

"По поручению президента идет добровольная бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет", - сказал он. "Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок", - добавил премьер.

Глава правительства сообщил, что соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены. Мишустин заверил, что у людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. "Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 млрд рублей", - сказал он.

Премьер также отметил, что производителям вакцины будет предоставлено право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января текущего года, что поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. По оценке Мишустина, такая мера поддержки позволит сохранить объемы производства.