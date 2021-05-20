В Казани открылся первый Российско-Египетский молодежный форум

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Первый Российско-Египетский молодежный форум начал свою работу в Казани, куда приехали 30 представителей молодежи Арабской Республики Египет, а также 30 молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает корреспондент ТАСС.

"Российско-Египетский молодежный форум закладывает хорошую основу для взаимодействия молодежи дружественных государств, в этой связи хочу поблагодарить организаторов мероприятия. Сегодня, когда наблюдается глобальная перестройка системы международных отношений, особенно важно иметь прочные горизонтальные связи на молодежном уровне", - сказал на открытии председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

Программа форума предусматривает пленарные сессии, разработку дорожной карты, встречи с экспертным сообществом, а также культурную и спортивную программы.

Участниками форума стали 30 представителей молодежи Арабской Республики Египет, а также 30 молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Экспертами форума стали представители Министерства иностранных дел России, Федерального Агентства "Россотрудничество", Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", посольства Египта в России, Федерального агентства "Росмолодежь" и другие.