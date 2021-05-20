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Пандемия COVID-19

В Коми продлили режим повышенной готовности в связи с пандемией

Он будет действовать до 30 июня включительно

СЫКТЫВКАР, 20 мая. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба продлил действие режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса до 30 июня включительно. Соответствующие изменения внесены в четверг в действующий указ, сообщается на официальном региональном портале правовой информации.

"Режим повышенной готовности продлен в республике до 30 июня 2021 года включительно. Одновременно с этим отменены требования к предприятиям и организациям, которые используют вахтовый метод работы, по наличию цифровых пропусков для сотрудников", - уточнили ТАСС в администрации главы региона.

Остается в силе запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов и дискотек.

На 20 мая в Коми подтверждено 43 803 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 30 случаев. Выздоровели 42 466 человек, умерли 943.

Теги
РоссияКомиПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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