Reuters: Венгрия единственная в ЕС отказалась от вакцины Pfizer по новому контракту

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Венгрия стала единственной страной Евросоюза, отказавшейся от вакцины компаний BioNTech и Pfizer в рамках нового контракта между сообществом и концерном. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

"Венгрия отказалась от сделки с Pfizer", - заявил он. В четверг Еврокомиссия сообщила о подписании третьего контракта с компаниями BioNTech и Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса в период с конца 2021 по 2023 год.

Осенью прошлого года Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными производителями вакцин от коронавируса на предзаказ препаратов. Все они были заключены еще до завершения разработки, испытаний и сертификации вакцин в ЕС. По контрактам была совершена предоплата, размер которой ЕК не раскрывает, однако речь может идти о миллиардах евро. Суммарно эти шесть контрактов должны были гарантировать поставку в ЕС 2,3 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Впоследствии четыре из шести компаний - AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson - смогли вывести свои вакцины на рынок, после чего они были по ускоренной процедуре сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств.

Как сообщили ранее в Еврокомиссии, к настоящему времени 27 стран ЕС получили более 200 млн доз препаратов от коронавируса. Цель сообщества - вакцинировать 70% населения к концу лета.