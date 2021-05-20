Песков пообещал уточнить ситуацию с установкой памятника Сахарову в Москве

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг, Песков подчеркнул, что "президент [России Владимир Путин] относится к Сахарову с глубоким уважением, и он сам об этом неоднократно говорил". "Что касается темы памятника, не могу уточнить. Пока можно констатировать, что памятника нет", - сказал представитель Кремля, пообещав прояснить ситуацию к пятнице.

Также Пескова спросили про отмену выставки, посвященной юбилею Сахарова. "Мы не в курсе этого, не знаем. Но это исключительно городская прерогатива, мы просто уточним, чтобы получить информацию, что там происходит", - сказал он.

В декабре 2020 года Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) согласился с предложением установить памятник Сахарову в Москве на названном в честь ученого проспекте. Тогда политический обозреватель Николай Сванидзе напомнил, что в прошедшем году президент подписал распоряжение о праздновании 100-летия со дня рождения Сахарова. Он добавил, что "хорошо было бы успеть поставить памятник Андрею Дмитриевичу, но пока памятника нет, и не утверждено место его установки", и обратился к президенту с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.