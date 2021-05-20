СКФУ запустит более 70 дополнительных образовательных программ в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Крупнейший вуз Северного Кавказа запустит более 70 дополнительных образовательных программ по федеральному проекту "Содействие занятости" до конца 2021 года. Набор по 32 программам уже открыт, сообщили в четверг в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).

"СКФУ приступает к реализации федерального проекта "Содействие занятости". В нынешнем году крупнейший вуз Северного Кавказа бесплатно обучит около 500 ставропольцев. Университет уже открыл прием заявок на обучение по 32 дополнительным образовательным программам и до конца года запустит еще около 40 таких программ", - говорится в сообщении на официальной странице вуза в Instagram.

Университет начнет подготовку специалистов в области веб-дизайна и разработки, сетевого и системного администрирования, бухучета и финансового анализа, организации бизнеса и сферы услуг, туризма, ландшафтного дизайна, дошкольного воспитания и так далее. Записаться на обучение смогут люди, обратившиеся в службы занятости в поисках работы, молодые мамы в отпуске по уходу за ребенком, неработающие женщины с детьми-дошкольниками и жители края в возрасте от 50 лет.

"Мы предлагаем практикоориентированное обучение. Слушатели программ приобретают новые или развивают имеющиеся знания, компетенции и навыки для работы по выбранной специальности. Тем самым они повышают свою конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда", - цитирует пресс-служба вуза начальника управления дополнительного образования и повышения квалификации СКФУ Наталью Федотову.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.