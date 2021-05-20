Лавров заявил, что Россия будет содействовать адаптации Арктики к изменениям климата

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Россия намерена способствовать адаптации Арктического региона к климатическим изменениям. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Арктического совета.

"Россия намерена всемерно содействовать дальнейшей адаптации региона к глобальным климатическим изменениям. В этих целях требуется постоянно совершенствовать систему мониторинга за окружающей средой, стремиться минимизировать антропогенное воздействие на природу, добиваться выполнения положений Парижского соглашения по климату 2015 года и повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, - сказал он. - Важно сконцентрироваться на сохранении биоразнообразия Арктики, ее уникальной экосистемы, предупреждении загрязнения на море и на суше. Отрабатывать практическое взаимодействие по совместному реагированию на эти и другие вызовы".

Министр обратил внимание на то, что Москва выступает за то, чтобы направить международные усилия на повышение уровня жизни в Арктике, в частности повысить доступность услуг в области здравоохранения и образования.

Глава российского дипведомства также подчеркнул необходимость развивать гуманитарные обмены в регионе, в том числе молодежные, а также поддерживать инициативы, "направленные на сохранение самобытности и наследия коренных народов Севера". В этой связи Лавров напомнил, что Россия предложила проект цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики, который был одобрен всеми странами - участницами Арктического совета. Соответствующая интернет-платформа, по словам министра, появится уже в следующем году.

"Придаем большое значение продвижению научного сотрудничества в Арктике, в том числе за счет расширения совместной морской исследовательской деятельности в высоких широтах", - резюмировал он.