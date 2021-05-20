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Пандемия COVID-19

Дополнительные койки развернут в Ивановской области из-за роста заболеваемости COVID-19

За неделю число заболевших в регионе увеличилось на 20%

ТАСС, 20 мая. Медучреждения Ивановской области развернули дополнительно 35 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста числа заболевших на 20% за неделю. Число тяжелых пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось на 40%, сообщил журналистам в четверг глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

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"Мы проанализировали статистику за неделю, и она настораживает: первое - это рост количества инфицированных на 20%, рост уровня госпитализаций на 13% и рост тяжелых случаев на ИВЛ на 40%. На этом фоне мы развернули новые койки в ковид-госпиталях: 25 коек в кардиологическом диспансере, 10 коек в первой городской клинической больнице", - сказал Фокин.

В случае продолжения роста числа заболевших будет принято решение о перепрофилировании в ковид-госпитали других медучреждений.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Ивановской области губернатор Станислав Воскресенский подписал указ об усилении контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и регламентов в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в том числе такси, в учреждениях общепита и торговли. "Руководителям предприятий региона, индивидуальным предпринимателям рекомендуется проверить наличие необходимых объемов средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, антисептики), а также информировать своих работников о вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - сообщил Фокин.

По данным оперативного штаба, в настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 35,6 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 60 человек, всего умерло 1187 пациентов. Первый курс вакцинации прошли 122,5 тыс. человек, полностью привились 102,8 тыс.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав СергеевичПандемия COVID-19
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