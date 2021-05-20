Дополнительные койки развернут в Ивановской области из-за роста заболеваемости COVID-19

ТАСС, 20 мая. Медучреждения Ивановской области развернули дополнительно 35 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста числа заболевших на 20% за неделю. Число тяжелых пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось на 40%, сообщил журналистам в четверг глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Мы проанализировали статистику за неделю, и она настораживает: первое - это рост количества инфицированных на 20%, рост уровня госпитализаций на 13% и рост тяжелых случаев на ИВЛ на 40%. На этом фоне мы развернули новые койки в ковид-госпиталях: 25 коек в кардиологическом диспансере, 10 коек в первой городской клинической больнице", - сказал Фокин.

В случае продолжения роста числа заболевших будет принято решение о перепрофилировании в ковид-госпитали других медучреждений.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Ивановской области губернатор Станислав Воскресенский подписал указ об усилении контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и регламентов в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в том числе такси, в учреждениях общепита и торговли. "Руководителям предприятий региона, индивидуальным предпринимателям рекомендуется проверить наличие необходимых объемов средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, антисептики), а также информировать своих работников о вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - сообщил Фокин.

По данным оперативного штаба, в настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 35,6 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 60 человек, всего умерло 1187 пациентов. Первый курс вакцинации прошли 122,5 тыс. человек, полностью привились 102,8 тыс.