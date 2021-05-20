Смертность из-за коронавируса в Индии, Аргентине и Колумбии достигла максимума

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Смертность из-за коронавируса в ряде стран, в числе которых Индия, Аргентина и Колумбия, достигла максимума с начала пандемии.

В этих государствах сейчас отмечается очередная волна распространения инфекции, и если в Латинской Америке она уже третья, то в Индии - это второй подъем заболеваемости.

Однако общий показатель смертности в мире по сравнению с прошлой неделей снизился почти на 10%.

Всего COVID-19 уже диагностирован у 165 млн жителей планеты, умерли от инфекции свыше 3,4 млн.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии среди наиболее затронутых коронавирусом стран.

Азия

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ряде государств Азии стабилизировалась. Исключением является Индия, где все еще регистрируют более 260 тыс. случаев заражения за сутки, а смертность в последние два дня достигла в стране максимума (свыше 4,5 тыс. летальных исходов). Самый высокий показатель суточной смертности - более 5,1 тыс. умерших - был зафиксирован в США в середине февраля этого года.

В Иране по сравнению с апрелем заболеваемость упала в два раза - сейчас там выявляют около 13 тыс. заразившихся. При этом смертность достигла максимума в Иране в конце прошлого месяца, когда ежедневно умирали около 500 человек, в последнюю неделю же регистрируют порядка 300 летальных исходов в сутки.

В Турции за месяц темпы распространения инфекции упали сразу в пять раз - сейчас власти сообщают о 10-11 тыс. заболевших в день. На этом фоне смертность также заметно снизилась - с 350 летальных исходов в начале мая до 200 в последние дни.

Америка

В ряде стран Латинской Америки с начала весны наблюдается третья волна распространения инфекции, смертность там также достигла пика. В Бразилии, где с конца февраля заболеваемость держится выше 65 тыс. случаев заражения, в сутки все еще умирают около 2 тыс. человек.

На близких к национальным максимумам уровнях остается смертность в Колумбии (более 500 умерших в сутки) и Аргентине (400-500). И если в Колумбии заболеваемость вышла на плато (с середины апреля там фиксируют свыше 16 тыс. заболевших в сутки), то в Аргентине по сравнению с прошлой неделей она возросла сразу на 40% (накануне там выявили более 39 тыс. заразившихся).

Последовательное снижение смертности наблюдается в Мексике, где регистрируют по 200-300 умерших в сутки. Сейчас там ежедневно выявляют 2,5 тыс. заразившихся, в конце января этот показатель превышал 22 тыс.

В США, которые занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом (33 млн) и умерших от него (588 тыс.), сейчас регистрируют по 29 тыс. новых случаев инфицирования, что является самым низким показателем с начала сентября прошлого года, и примерно по 500 летальных исходов - минимум с июля.

Европа

В Европе заболеваемость в целом идет на спад, однако в некоторых государствах смертность остается на достаточно высоком уровне. Так, в Польше, где сейчас регистрируют около 3 тыс. инфицированных в сутки, число умерших при этом составляет около 300.

В Германии, Франции и на Украине фиксируют порядка 200 смертей в сутки, чуть ниже этот показатель в Италии.

На фоне резкого снижения заболеваемости в Великобритании (2,7 тыс. новых случаев в сутки) до минимальных значений упала и смертность (менее 10 умерших в день). В Испании, где сейчас ежедневно выявляют около 5 тыс. заразившихся, смертность опустилась до уровня августа (около 30 летальных исходов в сутки).

Показатели относительной смертности