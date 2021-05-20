Оргкомитет утвердил план мероприятий по подготовке празднования 450-летия Уфы

УФА, 20 мая. /ТАСС/. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 450-летия основания Уфы на первом заседании утвердил план основных мероприятий. Совещание провел заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, сообщила пресс-служба правительства в четверг.

"В ходе заседания утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 450-летию основания Уфы. Обязанности председателя организационного комитета в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации № 292-рп от 30 ноября 2020 года возложены на заместителя председателя правительства Алексея Оверчука", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, представители Совета Федерации и Государственной думы, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Особое внимание было уделено строительству и модернизации спортивных объектов, социальных и культурных учреждений. "Эти мероприятия позволят обеспечить положительный эффект, который ощутят на себе жители Республики Башкортостан и ее столицы. Сегодня Уфа - один из крупнейших городов России с более чем миллионным населением. Это развитый центр, имеющий огромное значение в экономической, научной и культурной сферах. Он способен стать примером для всей страны по созданию современной урбанистической среды, комфортной для жизни людей", - приводятся в сообщении слова Оверчука.

По данным властей республики, к 2024 году в Уфе должны быть реконструированы здания цирка, русского драмтеатра, театра кукол, построены центры спортивной борьбы и волейбола. Среди инфраструктурных проектов заявлены возведение моста и продолжения проспекта Салавата Юлаева, реконструкция исторического центра Уфы.