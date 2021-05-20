В Астраханской области создадут реестр памятников культурного наследия

АСТРАХАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области в ближайшее время создадут реестр памятников культурного наследия региона для выделения средств господдержки для реставрации объектов федерального значения. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, находящийся в регионе с рабочей поездкой.

"Большая часть памятников - региональные. Поэтому мы сейчас договорились [с губернатором региона Игорем Бабушкиным] составить реестр всех этих памятников, провести серьезные исследования и изучения, и уже при необходимости поставить вопрос по согласованию с Минкультом <…> о том, чтобы часть их вывести из [статуса] памятников. Где есть федеральные памятники - там будут федеральные средства", - сказал Степашин, отвечая на вопрос о возможной реставрации объектов.

По его словам, подобный опыт в других регионах уже наработан.

По данным Министерства культуры и туризма Астраханской области, порядка 80% зданий культурного наследия региона находятся в ветхом и аварийном состоянии. Но нахождение их под охраной государства как объектов культурного наследия тормозит расселение жильцов из этих домов и развитие города в целом. При этом значительная часть таких зданий сосредоточена в историческом центре Астрахани.

Ранее зампредседателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов говорил о том, что Астрахань нацелена на комплексную застройку с сохранением исторического облика города. Эта задача будет внесена в концепцию разработки мастер-плана Астрахани.