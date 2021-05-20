Пермская многофункциональная арена станет базовой для хоккеистов и баскетболистов

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Пермские власти определись с использованием многофункциональной арены на 10,5 тыс. человек, проектирование которой началось в Перми. Комплекс, стоимость которой может составить 10 млрд рублей, будет принимать сразу и баскетбольный, и хоккейный клубы региона, сообщила в четверг ТАСС министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова.

"В первую очередь мы готовим объект под два наших крупнейших спортивных клуба - это баскетбольный клуб "Парма" и хоккейный клуб "Молот". Это будет их новая арена", - сказала Чеснокова.

По ее словам, нынешняя арена не способна вместить всех желающих, даже если ограничения Роспотребнадзора на заполняемость стадионов не будут полностью сняты. Сейчас разрешено продавать половину билетов на спортивные матчи. "На баскетбольные матчи приходит всегда максимальное количество зрителей на другую арену. Настолько много, что мы вынуждены отказывать", - рассказала Чеснокова.

На данный момент оба клуба проводят свои матчи в универсальном дворце спорта "Молот", максимальная вместимость которого составляет 7 тыс. человек.

Строительство стадиона

На данный момент оценочная стоимость стадиона составляет 6,5 млрд рублей, но в бюджете на него запланировано лишь 2 млрд рублей. Также планируется привлекать федеральное финансирование и частные инвестиции. Однако, по словам министра, итоговая стоимость может увеличиться в полтора раза.

"Мы проанализировали стоимость подобных объектов в других городах и считаем, что реальная стоимость арены составит 10 млрд рублей", - ответила Чеснокова.

Арена будет разделена на две части. В первой из них из них будут располагаться трибуны на 10 тыс. мест. Площадка будет использоваться для различных игровых видов спорта: хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол. Вторую площадку на 500 мест планируется закрепить под игровые залы.