Эксперт: регоператорам необходима господдержка по закупке контейнеров для отходов

САМАРА, 20 мая. /ТАСС/. Поддержка правительства России, включающая закупку новых контейнеров для отходов, а также экологическое просвещение жителей, необходима региональным операторам по обращению с отходами. Таким мнением поделился в четверг с ТАСС исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин на площадке V Международного съезда региональных операторов.

"Мы не можем их купить, так как в нашей годовой выручке мы можем только 1% потратить на контейнеры. И сейчас есть две [возможные] меры поддержки - либо этот процент уберут и сделают его больше, либо выделят деньги, чтобы контейнеры можно было купить", - сказал он.

Сейчас приобретение контейнеров и их обслуживание лежит на региональном операторе. Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предлагал закупать контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) за счет средств федерального бюджета.

Также Губайдуллин отметил, что со стороны государства регоператорам необходима "серьезная поддержка с точки зрения экологического просвещения".

V Международный съезд региональных операторов организован ассоциацией "Чистая страна", он проходит в Самаре с 20 по 22 мая. В нем участвуют около 400 человек из 70 российских регионов, также в числе участников - жители Голландии, Италии, Франции, Финляндии и Германии. Участники могут задать вопросы представителям федеральных органов власти, курирующим отрасль обращения с отходами, а также найти новых бизнес-партнеров. Ранее съезд проходил в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе и Железноводске.