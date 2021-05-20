Информационный центр открыли на месте бывшего объекта НКВД "Коммунарка"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. В Подмосковье открыли информационный центр на месте бывшего спецобъекта НКВД СССР , в котором представлены данные о более чем 6,5 тыс. захороненных на расстрельном полигоне "Коммунарка". Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе.

"Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти открыли в "Коммунарке" информационный центр, в котором представлена база данных на 6 609 персоналий, результаты исследований, копии документов и материалов по истории спецобъекта", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда памяти Роман Романов, в инфоцентре собрана вся известная информация об истории этого места, при этом были систематизированы актуальные исследования историков по данному вопросу. "В центре также представлен исторический материал об эпохе Большого террора в Москве, сведения о текущих археологических работах, а также проектах, связанных с сохранением памяти о расстрельном полигоне", - приводят его слова в пресс-службе.

Благодаря поисковым работам, проведенным по инициативе Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти, удалось локализовать места массовых захоронений на территории бывшего спецобъекта НКВД. Захоронения были обнаружены в густом хвойном лесу на левом берегу реки Ордынка и на лесной поляне - на правом. Специалисты определили площадь и границы 130 могильных ям, была составлена также их подробная карта.

Работы проходили в 2019 году под руководством археолога Михаила Жуковского и заведующего кафедрой археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Анатолия Канторовича.

Музей истории ГУЛАГа разработал для посетителей инфоцентра экскурсионную программу. Возможно также самостоятельно посетить инфоцентр по предварительной записи.