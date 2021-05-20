Путин заявил, что при работе поисковиков должны соблюдаться меры безопасности

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость соблюдения мер безопасности при работе поисковых отрядов.

"Надеюсь, что меры безопасности будут полностью соблюдаться", - сказал глава государства в четверг на заседании Российского организационного комитета "Победа", говоря о работе поисковиков.

Выслушав доклад ответственного секретаря Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елены Цунаевой, Путин назвал работу по возрождению памяти о защитниках страны очень важной.

Он заметил, что деятельность организации, работающей уже много лет, проходит "в достаточно тяжелых условиях" и подчас "связана с опасностью, особенно для поисковиков".