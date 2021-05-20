В Беслане построят новую школу на 550 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Новая школа на 550 мест будет построена в Беслане к концу года, в нее перейдут учащиеся школы № 2, здание которой признано аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам рабочей поездки в Северную Осетию заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.

"На месте строительства раньше располагалась старая школа, которая была снесена. Совсем скоро в Беслане появится новый объект системы образования, который будет отвечать самым современным требованиям к организации образовательного процесса, - говорится на сайте главы и правительства.

Реализация мероприятия позволит перевести обучающихся школы № 2 Беслана из аварийного здания в новую современную школу, а также создаст дополнительные учебные и рабочие места".

Стоимость объекта составляет 519,7 млн рублей. Планируемый срок завершения строительства - декабрь текущего года.

Также участники делегации ознакомились с ходом работ в средней общеобразовательной школе селентя Михайловское. Проектом реконструкции предусматривается частичная перепланировка первого этажа, частичная перепланировка и перепрофилирование неиспользуемых помещении второго и третьего этажей. Реконструкция школы позволит организовать образовательный процесс в соответствии с современными условиями для 710 учащихся. Сдача объекта запланирована на лето 2021 года.