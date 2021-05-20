В Петербурге возобновил работу госпиталь в "Ленэкспо" из-за роста заболеваемости COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Временный инфекционный госпиталь на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге возобновил свою работу из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. В одном из шести павильонов развернули почти 100 коек, сообщил в четверг журналистам начальник пятого павильона Руслан Дмитришен.

"В пятом павильоне есть возможность развернуть 295 коек, из них 15 реанимационных. Мы готовы к работе полностью, сейчас пока подготовили одно отделение, это 90 коек и семь коек реанимационных. Все сотрудники, которые начнут принимать пациентов, работали в первую волну, и во вторую, и сейчас готовы к работе, страх прошел давным-давно", - рассказал он.

По словам медика, госпиталь обеспечен аппаратами для проведения ИВЛ, КТ и УЗИ. Оказывать помощь пациентам будут 79 сотрудников, в том числе медицинский психолог. Госпитализировать пациентов во временный инфекционный госпиталь будут с завтрашнего дня.

Ранее власти Петербурга сообщили, что в городе отмечается рост заболеваемости коронавирусом, а также рост госпитализаций. В связи с этим принято решение о дополнительном открытии более 400 коек для пациентов этой категории. В частности, помимо "Ленэкспо", дополнительные койки открываются в госпитале для ветеранов войн, а также в больнице им. Семашко.

По последним данным, всего в городе сейчас развернуто более 5,5 тыс. коек для пациентов с пневмониями и COVID-19. На вечер 19 мая свободно было 13%.

Впервые временный госпиталь на базе "Ленэкспо" начал принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мае 2020 года, его максимальная мощность за весь период составляла 2,5 тыс. коек. В июле 2020 года госпиталь прекратил прием пациентов, его перевели в резерв. Затем работа госпиталя вновь возобновилась в октябре, а в феврале 2021 года он вновь закрылся.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 430 492 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 394 610 человек, умерли 13 921. За последние сутки в городе выявили 791 случай заражения.