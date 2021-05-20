Минюст: автоматическое списание штрафов ГИБДД не отменит срока для добровольной выплаты

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Переход на автоматизированное списание штрафов с водителей не отменяет предварительного срока для добровольной уплаты штрафа и возможности обжаловать его. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, разъясняя озвученную заместителем министра юстиции Евгением Забарчуком на Петербургском юридическом форуме инициативу внедрения упрощенного порядка взыскания штрафов с водителей за правонарушения, зафиксированные уличными камерами, без участия судебного пристава.

"Взимание штрафов в упрощенном порядке планируется осуществлять путем формирования в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах требований с информацией, необходимой для исполнения акта органа или должностного лица по делу об административном правонарушении, - пояснили в Минюсте. - Исполнение указанных требований будет осуществляться банками и иными кредитными организациями без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, находящихся на счетах должника, в пределах установленного Кодексом РФ об административных правонарушениях срока давности исполнения".

"При этом законопроектом не отменяются и не изменяются предусмотренные в настоящее время КоАП 10-дневный срок обжалования и 60-дневный срок для добровольного исполнения административного штрафа. Также сохраняется возможность в течение первых 20 дней оплатить половину суммы административного штрафа", - пояснили в Минюсте.

Переход к электронному механизму взимания штрафов - передача этой функции от судебного пристава информационной системе - будет способствовать, по оценке Минюста, совершенствованию порядка исполнения документов о взыскании штрафов в области дорожного движения.

"Принимая во внимание риски возможных сбоев при работе информационных систем, Минюстом совместно с ФССП в рамках суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" прорабатываются дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств, в том числе средств, на которых установлен запрет на взыскание", - добавили в Минюсте. В ведомстве отметили, что этот законопроект в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными органами и организациями, после чего будет размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.